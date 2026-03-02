RemeGen präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RemeGen hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,52 HKD. Im Vorjahresviertel hatte RemeGen -0,800 HKD je Aktie erwirtschaftet.

RemeGen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,68 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 205,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 549,4 Millionen HKD erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,40 HKD eingefahren. Im Vorjahr waren -2,730 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,53 Milliarden HKD – ein Plus von 90,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem RemeGen 1,85 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,386 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,91 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at