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30.04.2026 06:31:29
RemeGen: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
RemeGen lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 0,66 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RemeGen -0,510 HKD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 740,5 Millionen HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 562,4 Millionen HKD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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