Remi Edelstahl Tubulars mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Remi Edelstahl Tubulars äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Remi Edelstahl Tubulars ein EPS von 1,15 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Remi Edelstahl Tubulars 334,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 319,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

