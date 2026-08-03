|
03.08.2026 06:31:29
Remi Edelstahl Tubulars: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Remi Edelstahl Tubulars äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,36 INR. Im letzten Jahr hatte Remi Edelstahl Tubulars einen Gewinn von 0,190 INR je Aktie eingefahren.
Remi Edelstahl Tubulars hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 351,9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 266,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!