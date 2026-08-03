Remi Edelstahl Tubulars: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Remi Edelstahl Tubulars äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,36 INR. Im letzten Jahr hatte Remi Edelstahl Tubulars einen Gewinn von 0,190 INR je Aktie eingefahren.

Remi Edelstahl Tubulars hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 351,9 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 266,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at