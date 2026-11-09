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09.11.2026 06:31:29
Remi Edelstahl Tubulars stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Remi Edelstahl Tubulars äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 INR gegenüber 0,940 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 536,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 60,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 334,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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