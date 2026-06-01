|
01.06.2026 06:31:29
Remi Edelstahl Tubulars: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Remi Edelstahl Tubulars hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 INR. Im Vorjahresviertel hatte Remi Edelstahl Tubulars 0,380 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 474,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407,2 Millionen INR in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,39 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,43 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,42 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,39 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.