Remi Edelstahl Tubulars: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Remi Edelstahl Tubulars hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 INR. Im Vorjahresviertel hatte Remi Edelstahl Tubulars 0,380 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 474,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 407,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,39 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,43 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,42 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,39 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at