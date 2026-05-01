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01.05.2026 06:31:29
Remington Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Remington Resources hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,020 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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