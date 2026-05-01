Remington Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Remington Resources hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at