20.02.2026 06:31:28
Remitly Global: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Remitly Global hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 442,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 351,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,310 USD. Im Vorjahr waren -0,190 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Remitly Global in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 29,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,64 Milliarden USD im Vergleich zu 1,26 Milliarden USD im Vorjahr.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
