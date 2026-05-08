Remitly Global stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Remitly Global hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 452,8 Millionen USD – ein Plus von 25,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Remitly Global 361,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at