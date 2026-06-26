Remitly Global Aktie
WKN DE: A3C32X / ISIN: US75960P1049
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26.06.2026 18:28:08
Remitly Global vs. Visa: Which FinTech Stock Is a Better Buy in 2026?
Remitly Global (NASDAQ:RELY) offers explosive growth in niche transfers, while Visa (NYSE:V) provides unmatched scale in global payments. Both companies shape how money moves, but which is the better buy?Remitly focuses on personal international money transfers, often for immigrant communities sending funds home. Visa operates the world's largest payment network, facilitating trillions in transactions for banks and merchants. This comparison helps you decide between a maturing industry giant and an agile fintech challenger.Remitly Global facilitates international money transfers through its digital platform, primarily serving immigrant communities. The company operates in more than 175 countries and recently integrated with ChatGPT to let users compare exchange rates. Its business model aggregates millions of small transactions, so it does not rely on a single major customer for a significant portion of its revenue.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Remitly Global Inc Registered Shs
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05.05.26
|Ausblick: Remitly Global präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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17.02.26
|Ausblick: Remitly Global legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Remitly Global Inc Registered Shs
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