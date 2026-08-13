Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
|
13.08.2026 16:15:00
Remitly's Send Volume Is Growing Nearly Twice as Fast as Its Customer Count. That Gap Is the Whole Investment Case.
For nearly all businesses, more scale means wider profit margins and, therefore, profit growth that outpaces revenue growth. Credit the fact that at least some parts of any company's operating costs eventually plateau. And in some cases, even variable costs directly linked to manufacturing a product or providing a service eventually start flattening out.It's a premise that's increasingly important to current and prospective shareholders of Remitly Global (NASDAQ: RELY). The cross-border payments middleman continues to grow its customer count. But it's growing its total revenue at an even faster pace, resulting in now-explosive growth of its bottom line.Here's what you need to know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gap Inc.
|
12.08.26
|Börse New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
12.08.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gap von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Gap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gap von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
29.07.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gap-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.07.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Gap-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.07.26
|Investors bet on AI drug discovery despite approval gap (Financial Times)
|
17.07.26
|Chinese AI models narrow cyber gap with US rivals (Financial Times)
Analysen zu Gap Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gap Inc.
|17,63
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street zeichnet sich eine uneinheitliche Tendenz ab. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.