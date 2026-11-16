Remixpoint: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Remixpoint hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 30,32 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Remixpoint ein EPS von 12,74 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,75 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 108,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,52 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at