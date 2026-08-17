Remixpoint präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Remixpoint präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 12,11 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Remixpoint 18,13 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,04 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 6,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at