Remixpoint stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Remixpoint hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,74 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,36 Prozent auf 8,52 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at