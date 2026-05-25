Remsons Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Remsons Industries hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 INR. Im Vorjahresviertel hatte Remsons Industries 1,31 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,30 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,06 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 5,18 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Remsons Industries ein Gewinn pro Aktie von 4,12 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 4,69 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Remsons Industries einen Umsatz von 3,75 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at