Remsons Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Remsons Industries präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,900 INR je Aktie erzielt worden.

Remsons Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 913,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at