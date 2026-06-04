Remy Cointreau Aktie

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WKN: 883206 / ISIN: FR0000130395

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Anstieg der Markterwartungen 04.06.2026 11:58:38

Remy Cointreau-Aktie hebt zweistellig ab: Hoffnung auf Bodenbildung

Remy Cointreau-Aktie hebt zweistellig ab: Hoffnung auf Bodenbildung

Nach der Jahresbilanz sind die Aktien von Remy Cointreau am Donnerstag um fast 15 Prozent angesprungen.

Mit dem höchsten Niveau seit Februar schafften es die Papiere des Spirituosenkonzerns auch über ihre 200-Tage-Linien zurück. Die Anleger dürfen sich erste Hoffnungen auf eine Bodenbildung machen, nachdem es seit dem Corona-Rekord im Herbst 2021 von gut 217 Euro in diesem Frühjahr auf ein Sechzehnjahrestief von gut 34 Euro gegangenen war. Zuletzt geht es an der EURONEXT noch 10,45 Prozent auf 41,42 Euro nach oben.

Analystin Celine Pannuti von JPMorgan lobte die Ergebnisse und rechnet mit einem Anstieg der Markterwartungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Auch der Ausblick sei ermutigend mit der erwarteten Rückkehr zu nachhaltigem organischen Wachstum. Olivier Nicolaï von Goldman Sachs schloss sich dem Lob an.

Die Dividendenkürzung der Franzosen fällt laut Pannuti allerdings drastischer als erwartet aus. Remy Cointreau steckt nach Gewinnrückgang und branchenweitem Abschwung im Umbruch.

/ag/jha/

PARIS (dpa-AFX)

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