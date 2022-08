René Rast fährt 2023 für BMW M Motorsport.

Das Fahreraufgebot von BMW M Motorsport bekommt 2023 prominente Verstärkung: René Rast (GER) wird in der kommenden Saison in BMW M Rennfahrzeugen zum Einsatz kommen. Auf den dreimaligen DTM-Champion und Sieger der 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps (BEL) und auf dem Nürburgring (GER) warten vielfältige Einsatzmöglichkeiten.