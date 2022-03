REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS,: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS, lud am 25.03.2022 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,040 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 261,0 Millionen EUR gegenüber 224,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,150 EUR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,181 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 809,00 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 758,33 Millionen EUR in den Büchern standen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 0,164 EUR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 783,99 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at