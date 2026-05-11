RENAISSANCE: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

RENAISSANCE ließ sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RENAISSANCE die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 139,34 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

RENAISSANCE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 112,470 JPY. Im Vorjahr waren 39,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat RENAISSANCE im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 64,93 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 63,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at