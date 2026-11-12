RENAISSANCE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

RENAISSANCE gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,11 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -1,650 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat RENAISSANCE 17,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at