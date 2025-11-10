RENAISSANCE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

RENAISSANCE präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

RENAISSANCE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,65 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,980 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat RENAISSANCE 16,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at