RenaissanceRe Holdings Aktie
WKN: 896628 / ISIN: BMG7496G1033
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13.11.2026 22:45:02
RenaissanceRe: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, RenaissanceRe (NYSE:RNR) announced operating income of $513 million. Higher market yields and disciplined risk selection underpin these results, showing how the business generates earnings through multiple channels even as underwriting conditions shift.
Management highlighted three takeaways on how it's building long-term value for shareholders.
Higher market yields expanded investment returns, driving the weighted average yield to maturity on the fixed income portfolio to 6%. Management extended portfolio duration to lock in those yields for longer.
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