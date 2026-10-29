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29.10.2026 06:31:29
RenaissanceRe gewährte Anlegern Blick in die Bücher
RenaissanceRe hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,02 USD. Im Vorjahresquartal waren 19,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 50,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,19 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,58 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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