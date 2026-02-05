RenaissanceRe hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

RenaissanceRe lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,75 USD. Im Vorjahresviertel hatte RenaissanceRe -3,950 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,92 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,28 Milliarden USD in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 56,03 USD gegenüber 35,21 USD im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 12,70 Milliarden USD, während im Vorjahr 11,65 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at