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30.04.2026 06:31:29
RenaissanceRe präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
RenaissanceRe veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 6,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RenaissanceRe noch ein Gewinn pro Aktie von 3,27 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 34,94 Prozent auf 2,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,45 Milliarden USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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