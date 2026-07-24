RenaissanceRe stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RenaissanceRe ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat RenaissanceRe die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 15,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RenaissanceRe noch ein Gewinn pro Aktie von 17,20 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,65 Milliarden USD – eine Minderung von 16,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,19 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at