RenaissanceRe stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RenaissanceRe hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 19,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RenaissanceRe in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,15 Milliarden USD im Vergleich zu 3,97 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at