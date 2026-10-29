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29.10.2026 06:31:29
Renasant mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Renasant hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Renasant 0,630 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 396,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 395,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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