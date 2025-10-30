Renasant öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Renasant hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 396,8 Millionen USD – ein Plus von 24,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Renasant 319,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at