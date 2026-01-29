Renasant: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Renasant hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 397,6 Millionen USD – ein Plus von 53,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Renasant 258,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 3,27 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,44 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

