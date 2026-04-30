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30.04.2026 06:31:29
Renasant: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Renasant hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,650 USD je Aktie erzielt worden.
Renasant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 387,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 257,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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