Renasant vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Renasant präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 393,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 391,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at