Renascience stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Renascience hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Renascience vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,82 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,590 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70,6 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 73,4 Millionen JPY ausgewiesen.

Renascience vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 20,320 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -26,420 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 194,16 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 100,55 Millionen JPY in den Büchern standen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 20,400 JPY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 400,00 Millionen JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at