Renatus Tactical Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Renatus Tactical Acquisition A lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at