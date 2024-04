Renault-Aktie gefragt: Offenbar neuer Elektro-Twingo für 2026 geplant

Der Startschuss soll im April erfolgen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag. Nach Angaben eines dritten Insiders soll die Produktion des Kleinwagens in zwei Jahren im slowenischen Werk Novo Mesto anlaufen, wo die aktuelle Generation vom Band läuft. Mit einem Modell für weniger als 20.000 Euro wolle sich Renault gegen die wachsende Konkurrenz von E-Autoherstellern aus China positionieren. Der Autobauer äußerte sich nicht zu den Plänen.

Die Franzosen streben Kooperationen mit anderen Autokonzernen an, um mit hohen Stückzahlen die Kosten zu senken. Ende Februar hatte Renault Gespräche mit Volkswagen bekanntgegeben. Diese werden den Insidern zufolge fortgesetzt, obwohl die Entwicklung von Prototypen und die Auswahl von Lieferanten für den Twingo bei der Renault- Elektroauto -Tochter Ampere schon beginnt. VW-Markenchef Thomas Schäfer hatte im März erklärt, ein E-Auto für die Einstiegsklasse solle bis 2027 auf den Markt kommen, womöglich in Zusammenarbeit mit Partnern. Eine Entscheidung wird in den kommenden Monaten erwartet.

Die Renault-Aktie gewinnt in Paris zeitweise 1,10 Prozent auf 47,31 Euro.

Paris (Reuters)