General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|Neuer Markenverantwortlicher
|
07.09.2026 20:59:00
Renault-Aktie im Blick: Abwerbung von GM-Manager Diernaz für Markenleitung
Der französische Automobilhersteller teilte mit, dass Jean-Pierre Diernaz Vice President für das globale Marketing der Marke Renault sowie Leiter der Markenführung für die weiteren Konzernmarken Alpine und Dacia wird. Diernaz war bis letzten Monat Managing Director und Chief Marketing Officer bei General Motors Europe und hatte zuvor europäische Führungspositionen bei Ford sowie dem japanischen Automobilhersteller Nissan inne.
DJG/DJN/cbr
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