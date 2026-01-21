Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Militärdrohnen
|
21.01.2026 12:00:00
Renault-Aktie im Plus: Autobauer tritt in französische Rüstungsindustrie ein
Weitere Einzelheiten zu der Drohnenproduktion nannte Renault nicht. Das Unternehmen verfüge aber über ein begehrtes Know-how zur Konzeption, Industrialisierung und Serienfertigung hochtechnologischer Objekte unter Einhaltung von Qualitäts-, Kosten- und Terminvorgaben.
Wie die Zeitung "Les Échos" berichtete, geht es für beide Partner konkret darum, eine "ferngesteuerte Langstreckenmunition" zu entwickeln, die auch für Beobachtungs- und Aufklärungsmissionen eingesetzt werden kann. Das Ziel sei es, monatlich etwa 600 Exemplare zu produzieren. Der Vertrag mit einem anfänglichen Volumen von 35 Millionen Euro könnte Renault über einen Zeitraum von 10 Jahren eine Milliarde Euro einbringen.
An der EURONEXT Paris gewinnt die Renault-Aktie zeitweise 2,26 Prozent auf 32,57 Euro.
BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX)
