Renault-Aktie leichter: Renault und Nissan erwarten offenbar hohen Synergien - Nissan-Aktie in Grün

Die Synergien könnten sich bis 2030 auf mehrere Milliarden Euro belaufen, sagten mit den Beratungen vertraute Personen am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Nachdem der französische Autobauer am Sonntag grünes Licht gegeben hatte, habe auch das Management des japanischen Partners Nissan der Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse zugestimmt. Dritter im Bunde ist der japanische Autobauer Mitsubishi. Details der künftigen Zusammenarbeit sollen am Montag in London präsentiert werden.

Nissan und Renault hatten sich nach monatelangen Verhandlungen auf eine Überkreuzbeteiligung in jeweils gleicher Höhe von 15 Prozent geeinigt. Im Zuge dessen senkt Renault seinen Anteil an Nissan von rund 43 Prozent und überträgt rund 28 Prozent auf einen Treuhänder, wie die Franzosen vergangene Woche mitgeteilt hatten.

Die Neuordnung der Beteiligungen ist Teil eines größeren Umbaus, bei dem Renault sein Geschäft aufspaltet und Verbrennungsmotoren und Hybridantriebe künftig mit dem chinesischen Autobauer Geely produziert. Nissan soll in die neue Sparte für batterieelektrische Fahrzeuge investieren. Parallel hat Renault weitere Partnerschaften mit Geely und dem US-Halbleiterkonzern QUALCOMM angekündigt.

Die Nissan-Aktie gewann in Japan bis zum Handelsschluss 2,12 Prozent auf 472 Yen. In Paris drehen die Renault-Papiere ins Minus und verlieren zeitweise um 0,79 Prozent auf 38,70 Euro.

Paris (Reuters)