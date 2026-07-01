Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Analystenbewertung
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01.07.2026 09:23:00
Renault-Aktie profitiert: Bernstein belässt Autobauer auf 'Outperform'
Die Botschaft von Renault sei beruhigend gewesen und wesentliche Punkte aus dem ersten Quartal sowie die Prognose für das Gesamtjahr 2026 bekräftigt worden, schrieb Analyst Stephen Reitman am Dienstagabend. Konkret verwies er auf die operative Marge und den industriellen freien Cashflow.
Die Renault-Aktie gewinnt an der Börse in Paris zeitweise 2,75 Prozent auf 25,76 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
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