Renault-Aktie: Renault in erstem Halbjahr so profitabel wie noch nie - trotzdem weniger Gewinn

Nissan-Anteilsverkauf belastet

Der Autobauer Renault hat im ersten Halbjahr trotz eines besseren Abschneidens im Tagesgeschäft weniger Gewinn gemacht. Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn sank um 38 Prozent auf 1,29 Milliarden Euro, wie die Franzosen am Donnerstag in Boulogne-Billancourt bei Paris mitteilten. Unter anderem belasteten der Buchwertverlust eines Anteilsverkaufs am japanischen Partner Nissan und weniger Gewinnbeiträge von Beteiligungen. Die hohe Inflation in Argentinien verschlechterte das Finanzergebnis.

Im Tagesgeschäft schnitt Renault dagegen besser ab. Der Umsatz blieb mit plus 0,4 Prozent auf knapp 27 Milliarden Euro stabil. Die operative Marge zog um einen halben Prozentpunkt auf 8,1 Prozent an. Vor allem geringere Kosten im Einkauf und niedrigere Rohmaterialpreise gaben Schub. Renault-Chef Luca de Meo bestätigte die Prognose: Dieses Jahr soll die operative Marge mindestens 7,5 Prozent erreichen, der freie Barmittelzufluss mindestens 2,5 Milliarden Euro.

BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX)