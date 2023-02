Renault-Aktie: Renault will erneut profitabler werden - Verlust 2022

So plant Vorstandschef Luca de Meo eine operative Gewinnmarge von mindestens 6 Prozent vom Umsatz ein, wie das Unternehmen am Donnerstag in Boulogne-Billancourt mitteilte. Im vergangenen Jahr haben die Franzosen konzernweit 5,6 Prozent vom Umsatz als operativen Gewinn einbehalten können, was doppelt so viel war wie im Vorjahr. Dabei hat der Konzern die aufgegebenen russischen Geschäfte aus den operativen Zahlen ausgeklammert. Der Rückzug aus dem Land wegen dessen Angriffskriegs gegen die Ukraine sorgte unter dem Strich 2022 für einen Nettoverlust in Höhe von 700 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Renault fast eine Milliarde Euro Gewinn gemacht. Dennoch will der Autobauer mit 0,25 Euro je Aktie wieder eine Dividende zahlen. Der Umsatz kletterte vor allem dank höherer Verkaufspreise um 11,4 Prozent auf fast 46,4 Milliarden Euro.

