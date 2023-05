Renault enthüllt den Namen für neues Modell im D-Segment: Rafale: Traditionsreicher Name für das neue Renault SUV-Coupé

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Rafale: Der prägnante Name bezeichnet das neue SUV-Coupé von Renault , mit dem die Marke ihre Position im D-Segment weiter stärken will. Inspiriert ist der Name von Renault als Hersteller von Flugzeugmotoren in den 1930er Jahren. Die Preview auf das neue Modell erfolgt im Rahmen der Paris Air Show am 18. Juni.