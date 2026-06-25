Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
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25.06.2026 09:57:34
Renault plans 800 engineering job cuts in France amid intense Chinese competition
The company expects to get its transformation plan approved by unions in July and implemented from SeptemberWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Renault S.A.
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24.06.26
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Renault von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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20.06.26
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|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.06.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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|UBS AG
|30.04.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|12.06.26
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|Barclays Capital
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