Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|
16.09.2026 14:28:00
Renault Scenic E-Tech: Modellpflege bringt mehr Reichweite und Ladetempo
Das Familien-SUV Renault Scenic E-Tech kommt nach der Modellpflege mit höherer Ladeleistung, mehr Reichweite und Google Gemini zu einem konkurrenzfähigen Preis.
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Nachrichten zu Renault S.A.
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
16.09.26
|Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 fester (finanzen.at)
|
16.09.26
|CAC 40-Wert Renault-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Renault von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gewinne in Paris: CAC 40 steigt zum Start (finanzen.at)
|
15.09.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 schließt im Minus (finanzen.at)
|
15.09.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Renault S.A.
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Renault Sell
|UBS AG
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|16.09.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.26
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|28,20
|-4,57%
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