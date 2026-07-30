Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Zahlen präsentiert
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30.07.2026 09:42:00
Renault trotzt Gegenwind und überzeugt mit Halbjahreszahlen - Aktie in Rot
Renault hat im ersten Halbjahr von Sparmaßnahmen und einem guten Angebot an E-Autos profitiert. Der Umsatz legte etwas stärker als erwartet zu und auch beim operativen Ergebnis schnitt der französische Autobauer besser ab, als Analysten prognostiziert hatten. Beim Erlös verzeichnete der Volkswagen-Konkurrent einen Anstieg um fast ein Zehntel auf knapp 30,3 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn ging um fünf Prozent auf 1,57 Milliarden Euro zurück. Hier hatten Experten allerdings einen noch stärkeren Rückgang erwartet. Der Hersteller der Kleinwagen R5 und Clio bestätigte zudem die Prognosen für das laufende Jahr.
Die Renault-Aktie notiert im Handel in Paris am Donnerstag zeitweise 2,62 Prozent tiefer bei 27,18 Euro.
BOULOGNE-BILLANCOURT (dpa-AFX)
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