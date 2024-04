Renault überrascht mit Umsatzplus im ersten Quartal

Paris (Reuters) - Der französische Autobauer Renault ist mit einem überraschenden Umsatzplus ins neue Jahr gestartet.

Im ersten Quartal kletterte der Umsatz um 1,8 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro, wie der Hersteller von Modellen wie Clio und Twingo am Dienstag mitteilte. Analysten hatten einer vom Unternehmen veröffentlichten Übersicht zufolge im Schnitt mit einem leichten Umsatzrückgang gerechnet. Zwar verkaufte Renault mit rund 549.000 Fahrzeugen 2,6 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Der Umsatz im Kerngeschäft Automobil sank jedoch, da unabhängige Händler verstärkt ihre Lagerbestände abbauten. Das Umsatzplus im Finanzierungsgeschäft von rund 28 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro glich diesen Rückgang aus.

Der weltweite Automobilsektor stellt sich auf ein schwieriges Jahr ein, da sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen verlangsamt. Außerdem drängen immer mehr chinesische Hersteller mit Billigimporten auf den europäischen Markt, was gerade Massenhersteller wie Renault unter Druck setzt. "Der hohe Auftragsbestand Ende März und unsere bevorstehenden Markteinführungen werden die Geschäfte anschieben", gab sich Konzernchef Thierry Pieton zuversichtlich. An dem Ziel, in diesem Jahr eine operative Umsatzrendite von mindestens 7,5 Prozent zu erwirtschaften, hielt Renault fest.

(Bericht von Gilles Guillaume, bearbeitet von Sabine Wollrab. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)