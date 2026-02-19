Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|
19.02.2026 08:32:43
Renault warns of lower margins as it fights back against Chinese rivals
French carmaker reported €10.9bn loss for 2025Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!