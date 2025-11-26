|
Render Cube zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Render Cube ließ sich am 24.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Render Cube die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,14 PLN, nach 1,27 PLN im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 4,5 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Render Cube 3,8 Millionen PLN umgesetzt.
