René Benkos Firmengeflecht: SIGNA Prime stellt Insolvenzantrag am Handelsgericht Wien - SIGNA Development Selection stellt am Freitag Insolvenzantrag

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung über die SIGNA Prime AG ist am Donnerstagnachmittag in Wien beim Handelsgericht eröffnet worden, wie die Gläubigerschutzverbände Creditreform, AKV und KSV1870 berichteten.

Gläubiger können ihre Forderungen demnach bis 14. Februar 2024 anmelden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Norbert Abel bestellt. Die Passiva liegen bei 4,5 Milliarden Euro.

Die erste Gläubigerversammlung und Berichtstagsatzung wurde den Angaben zufolge für den 15. Jänner 2024 anberaumt. Der Sanierungsverwalter werde dann zu berichten haben, ob der Finanzplan eingehalten wird und ob Gründe für die Entziehung der Eigenverwaltung vorliegen, schreibt der KSV.

Die Prüfungstagsatzung folgt am 26. Februar 2024. Die für die Prime entscheidende Sanierungsplantagsatzung mit der Abstimmung über den Sanierungsplan soll dann am 18. März 2024 stattfinden. Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern eine Sanierungsquote von 30 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren an.

Von den Passiva dürften laut KSV 2,3 Mrd. Euro auf Konzernverbindlichkeiten entfallen. Die Aktiva liegen nach übereinstimmenden Angaben der Gläubigerschützer bei rund 1,3 Mrd. Euro. Betroffen sind gut 350 Gläubiger und 28 Arbeitnehmer. Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Zur Verwertung dürften im Rahmen des Verfahrens unter anderem die Bestandsimmobilien des Unternehmens kommen. Kurzfristig benötige die Prime jedenfalls eine Überbrückungsfinanzierung zwischen 300 und 500 Mio. Euro, schreibt der KSV.

Die Insolvenzursachen ortet die SIGNA laut den Gläubigerschützern unter anderem im Tempo der Zinswende, dem gestiegenen Kostendruck aufgrund der Inflation sowie damit einhergehenden finanziellen Engpässen - also "externe Faktoren", die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt haben, wie die SIGNA selbst in einer Aussendung schrieb. Im 16-seitigen Insolvenzantrag, aus dem "Standard" (online) und "Kurier" (online) zitierten, nannte das Unternehmen zudem eine Anfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) an die Kreditinstitute nach ihrem SIGNA-Engagement. Auch diese habe sich äußerst negativ ausgewirkt, wodurch sich letztlich ein "toxischer Mix" ergeben habe.

Wichtigste Aktionärin der SIGNA Prime ist laut AKV die übergeordnete SIGNA Prime Holding, die 18,88 Prozent der Anteile hält. Die insolvente SIGNA Holding verfügt über Anteile von 14,54 Prozent. Weitere wichtige Aktionärin ist die RAG-Stiftung mit 6,02 Prozent. Bei der Prime selbst handelt es sich um eine Beteiligungsgesellschaft, die laut den Gläubigerschützern an 369 Gesellschaften unmittelbar und mittelbar beteiligt ist.

Die SIGNA hatte das bevorstehende Insolvenzverfahren heute am Vormittag kommuniziert. "Ziel ist die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs im Rahmen der Eigenverwaltung und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens", hieß es in einer Aussendung. Die SIGNA Development Selection AG sei in derselben Situation und werde den Antrag auf Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung morgen, den 29. Dezember 2023, stellen.

In der SIGNA Prime hat Benko die SIGNA-Anteile an bekannten Immobilien wie dem Wiener "Goldenen Quartier", dem Kaufhaus Lamarr in der Wiener Mariahilfer Straße oder dem Berliner KaDeWe gebündelt. Ende November wurde bereits über die Muttergesellschaft SIGNA Holding ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet.

Bei dem ehemaligen Paradeunternehmen SIGNA rund um den politisch gut vernetzten Shooting-Star Benko sind zuletzt die schlechten Nachrichten nicht mehr abgerissen. Kurz vor Weihnachten meldete die SIGNA Real Estate Management 45 Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung an. Gleichzeitig wurde bekannt, dass eines der renommiertesten Hotels in Venedig, das Hotel Bauer am Canale Grande, wie viele andere Projekte von SIGNA, auf Eis liegt. Das soll auch bei dem geplanten Einkaufstempel Lamarr in der Wiener Mariahilfer Straße der Fall sein.

Mitte Dezember war auch verkündet worden, dass der äußerst prominent besetzte SIGNA-Beirat aufgelöst wird. Im Beirat der Holding saßen unter anderem Ex-SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer sowie Wüstenrot-Chefin und Ex-FPÖ-Vize-Kanzlerin Susanne Riess-Hahn. Firmengründer René Benko war bis zu seinem Abgang im November 2023 Vorsitzender des Gremiums. Zuvor hatte der Sanierungsverwalter der insolventen SIGNA-Holding die Veräußerung von Vermögenswerten wie dem Chrysler Building sowie der Medienbeteiligungen an "Krone" und "Kurier" kund getan.

René Benko stammt aus einfachen Verhältnissen und schaffte es ohne Schulabschluss zu einem der reichsten Unternehmer des Landes. Sein nun strauchelndes Imperium hat der Innsbrucker mit 22 Jahren aufzubauen begonnen. Auf 4,2 Mrd. Euro schätzte das Magazin "Trend" noch heuer das Vermögen von Benko. Ihm wird eine sehr schnelle Auffassungsgabe und ein außergewöhnliches Zahlengedächtnis sowie sehr viel Fleiß nachgesagt. Und er gilt als begnadeter Netzwerker, zu seinem herbstlichen Törggelen - dem Südtiroler Brauch mit Maroni-Essen und Wein - erscheinen alljährlich wichtige Menschen aus Wirtschaft, Politik, Medien und Kultur. Medial thematisiert wurde immer wieder seine Nähe zum ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Benkos Hochglanzreich SIGNA Prime Selection vergilbt insolvenzbedingt

ü> Die SIGNA Prime Selection packte schon marketinggerecht in ihren Namen, was sie im Benko-Firmenkonstrukt darstellen sollte: Die Crème de la Crème der SIGNA-Immobilien als größte SIGNA-Gesellschaft in diesem Bereich. Doch auch diese Hochglanzgesellschaft ist nun insolvent. Zur Prime Selection gehören beispielsweise das Goldene Quartier mit dem Luxushotel Park Hyatt, das Kunstforum und das derzeit als Rohbau dastehende Möchtegern-Luxuskaufhaus Lamarr in Wien.

Das "Gross Asset Value", also die Summe der Immobilienwerte, wurde auf der Homepage zuletzt mit 20,4 Milliarden Euro angegeben. In Medienberichten war jedoch von teils deutlich überbewerteten Immobilien die Rede - etwa in Berlin beim Upper West. Neben der ruhenden Lamarr-Baustelle in Wien steht beispielsweise auch der Bau des Wolkenkratzers Elbtower in Hamburg still. Fokus laut Firmenangaben: Investition und langfristiges Halten außergewöhnlicher Immobilien in besten Innenstadtlagen. Seit 2010 habe man sich zu einer der größten Immobiliengesellschaften Europas entwickelt. Nun kam die Pleite, in der die Fortführung mit einer Sanierung gelingen soll.

Vorstandssprecher wurde schon zuletzt der Sanierer Erhard Grossnigg. Sein Vorgänger Timo Herzberg wurde per sofort als CEO enthoben, was dieser auch bei der zweiten besonders großen SIGNA-Immobiliengesellschaft Development Selection gewesen war. Aufsichtsratsvorsitzender beider dieser Gesellschaften ist Ex-Bundeskanzler und -SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer. Dessen Stellvertreter ist der Ex-Generaldirektor der Casinos Austria, Karl Stoss.

Herzeige-Projekte finden sich auch in deutschen Metropolen wie Düsseldorf (Carsch-Haus), München (Karstadt am Bahnhofplatz, Oberpollinger, Alte Akademie), Hamburg (Elbtower, Kaufmannshaus, Alster-Arkaden, Gänsemarktpassage) und Berlin (KaDeWe, Upper West, Karstadt Hermannplatz, P1). In kleineren Städten wie Innsbruck und Bozen gehören das Kaufhaus Tyrol bzw. das Museumsquartier am Virgl zur Prime.

In Wien ist auch der Austria Campus beim Nordbahnviertel Teil der Prime Selection. Das Meinl-Haus am Graben wurde schon zuletzt laut "trend" um angeblich 80 Mio. Euro an den Wohlfahrtsfonds der Wiener Ärztekammer verkauft. Auch die Postsparkasse gehört zum insolvenzbedingt momentan vergilbenden Benko-Hochglanzreich.

Die gesamte Eigentümerstruktur ist sehr verschachtelt - elf Gesellschaften mit weiteren unterschiedlichen Besitzern, die zum Teil internationalen Milliardären zuzurechnen sind -, eine wichtige Rolle spielt die Familie Benko Privatstiftung. Die Mitaktionärin SIGNA Holding hält knapp 20 Prozent und soll im Rahmen ihres bereits eröffneten Insolvenzverfahrens saniert werden. Berechnete wirtschaftliche Eigentümer sind laut Wirtschafts-Compass schlussendlich Ingeborg Benko, Rene Benko, TPA-Wirtschaftsprüferin und -Steuerberaterin Karin Fuhrmann sowie Marcus Mühlberg. Letzterer ist neben Christoph Stadlhuber Geschäftsführer der bereits Ende November insolvent gewordenen SIGNA Holding.

Aus Medienberichten ging hervor, dass die SIGNA-Gruppe in den vergangenen Jahren viel Energie dahin gesteckt hat, eine Konsolidierungspflicht des Gesamtkonzerns zu vermeiden. Die Firma habe gesellschaftsrechtliche Verschachtelungen innerhalb der Gruppe ganz bewusst so gestaltet, dass keine gesetzliche Konsolidierungspflicht entsteht, Unterstützerin war die Kanzlei TPA, zeigten Unterlagen, die "News" kürzlich veröffentlichte.

Zuletzt (2022) waren die Zahlen bereits tiefrot, das EGT war mit rund 1,2 Mrd. Euro negativ. Die Mitarbeiterzahl der Prime-Gruppe belief sich auf 313, nachdem es im Jahr 2021 noch 467 gewesen waren, zeigt der Wirtschafts-Compass.

Stichwort - Pleiten: Benko-Firmen erobern Negativ-Stockerlplätze

Auf den Negativ-Spitzenplätzen der Pleiten mit den höchsten Passiva haben sich zum Jahresende 2023 die Ereignisse überschlagen - dank des Immobiliengeflechts SIGNA. Es zeichnet sich ab, dass das Stockerl ab dem morgigen Freitag von SIGNA-Firmen des vermeintlichen Immobilienmasterminds Rene Benko voll gemacht sein wird. Gemeinsam werden SIGNA Holding, SIGNA Prime und SIGNA Development dann Passiva deutlich im zweistelligen Milliardenbereich angehäuft haben.

Zehn Jahre lang, also seit 2013, war die Alpine Bau mit Passiva von 3,2 Mrd. Euro auf Platz eins gelegen. Locker wurde diese Summe Ende November von der SIGNA-Holding mit 5 Mrd. Euro getoppt. Am Donnerstag kam die SIGNA Prime - die vergilbende Hochglanz-Immobiliensparte des bröckelnden Benko-Reichs - mit Passiva von 4,5 Mrd. Euro dazu und eroberte im negativen Sinne Platz zwei. Wenn am morgigen Freitag auch der Insolvenzantrag für die SIGNA Development wie am Donnerstag angekündigt gestellt wird und konkretere Zahlen vorliegen, wird die Alpine Bau allen Erwartungen nach auf Platz vier verdrängt werden.

Vor der Alpine Bau hatte es nur noch der Konsum mit knapp 1,9 Mrd. Euro geschafft, Passiva anzuhäufen, die eine Milliarde überstiegen. Das war 1995.

An der Milliarde kratzte auch die A-Tec im Jahr 2010 mit 980 Mio. Euro. Dahinter folgen die Mattersburger Commerzialbank (2020 mit 800 Mio. Euro), der Maculan-Konzern (1996, 799 Mio. Euro) und die AvW-Gruppe (2010, 763 Mio. Euro). Die halbe Milliarde "schafften" auch die AE&E-Gruppe 2010 und Activ Solar 2016. Sie häuften jeweils genau 500 Mio. Euro Passiva an.

SIGNA Development Selection stellt am Freitag Insolvenzantrag

Bei der SIGNA geht es Schlag auf Schlag: Nach der SIGNA Prime Selection AG, dem Flaggschiff der Immobiliensparte der SIGNA-Gruppe, wird am Freitag auch die SIGNA Development Selection AG einen Insolvenzantrag einreichen. Wie die Prime und die übergeordnete SIGNA Holding, die Ende November Insolvenz anmeldete, strebt SIGNA Development ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung an. Es handelt sich um eine weitere zentrale Immobiliengesellschaft im Firmengeflecht von René Benko.

Die Development dürfte sich so wie die SIGNA Holding und die SIGNA Prime in die Liste der größten Insolvenzen der Austrogeschichte einreihen. Spezialisiert ist die SIGNA Development auf Immobilienentwicklungsprojekte im deutschsprachigen Raum und Norditalien.

APA